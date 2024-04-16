Kaymakam Ataman: “Temel kazıları ile ilgili denetimlerimiz sürüyor”

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, 6 Şubat depreminde yıkılan binaların temel kaldırma ve zemin düzeltme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kentte görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde çok sayıda iş makinesi ile çalışmalar yapılıyor. Kaldırılan temellerin molozları kamyonlarla döküm sahasına taşınırken zemin de tesviye edilerek görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, temel kaldırma ve zemin düzeltme çalışmalarını ilçe geneline yayacak ihalenin ardından sahada incelemelerde bulundu.

Söz konusu çalışmaların kapsamının genişletildiğini belirten Kaymakam Ataman, sürecin her aşamasının da denetlendiğine vurgu yaptı.

Sözleşmelere uygun hareket etmeyen firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağının altını çizen Kaymakam Ataman, “İlgili çalışmalarda temel kazıları düzgün yapılmayan ve sözleşmelere uygun tamamlanmayan bina alanlarında gerekli denetimlerimizi yapıyoruz. Standartlara uymayan tüm alanlarda çalışma başlatılmış durumda. Bu çalışmaları da en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz” dedi.