CHP lideri Özel: “Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmaz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, Antalya’da gerçekleşen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan teleferik kazası hakkında konuşarak sorumluların her zaman cezasını çekmesinden yana olduklarını söyledi. Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Özel, milletin kendilerine ağır bir sorumluluk yüklediğini ve bu süreci güzel değerlendirerek 2028 Genel Seçimlerinde de CHP’yi iktidar yapmak istediklerini belirtti.

“Gazze’de ateşkes sağlanmadan bölgede tırmanan gerilimin durması mümkün görülmemektedir”

İran ile İsrail arasındaki gerilim hakkında konuşan Özel, “Hafta sonu İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi endişeyle takip ediyoruz. Ortadoğu’da tansiyonun bu denli yükseldiği bir süreçte tarafların gerginliği arttıracak açıklamalardan, eylemlerden uzak durmalarının çağrısını bir kez daha yineliyorum. Kurucumuzdan miras, yurtta barış, dünyada barış vasiyetini hatırlama ve sahiplenmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze’de ateşkes sağlanmadan bölgede tırmanan gerilimin durması mümkün görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

“Bize düşen Deniz Gezmiş’le arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır”

Gerçekleşmesi planlanan ancak yaşanan gerilim nedeniyle gerçekleşmeyen Filistin ziyareti hakkında da konuşan Özel, “15 Nisan günü Filistin’de olacaktım. Bütün hazırlıklarımız tamamdı. Ancak hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının uçuşa kapatılması, kaçınılmaz olarak ziyaretimize ertelememize sebebiyet verdi" dedi. En kısa zamanda Filistin’e gitmek ve oradaki halkın mağduriyetinin, 33 bin çoğu kadın ve çocuk kaybının bir kez daha dünyaya duyurulmasını istediğini anlatan Özel, "33 bin tane bir ülkedeki civciv ölse Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer. Birleşmiş Milletler heyet kurar, salgın mı geliyor diye. Konuyla ilgili rapor ister. 33 bin çocuk, kadın, genç ölüyor kimse kılını kıpırdatmıyorsa orada bize düşen üçüncü Genel Başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit’in rahmetli Yaser Arafat’la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş’le arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır” diye konuştu.

“Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmaz”

Antalya’da hafta sonu gerçekleşen teleferik kazası hakkında açıklamalarda bulunan Özel, “Hem yüreğimiz yandı hem yüreğimiz ağzımızda 24 saat geçirdik. Bir vefat var. İlk andan itibaren takip ediyorum. Kaybettiğimiz kardeşimizin eşi hastanede yatıyor. Biraz önce de telefonla konuştum, çocuklar bilmediği için şu anda ismini zikretmiyorum. İsmi belli ama açık bir televizyon evlatlarına durumu duyurabilir. Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Memleketlerine döndüklerinde oradaki belediyemiz ve ilçe başkanımız talimatlandırıldı. Çocuklar evladımızdır, aile ailemizdir. Bugün Sayın Muhittin Böcek ve belediye başkanlarımız tarafından yaralılar ziyaret ediliyor. Bir kez daha tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle meselelerde yıllardır, bu gibi olaylarda kimin sorumluluğu, kimin ihmali varsa sonuna kadar soruşturulmasını, cezasını çekmesini savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmaz. Adli soruşturmayı takip ediyor, kendi iç denetim mekanizmalarımızı da işletiyoruz. Adaletin tecelli edeceği yer şüphesiz hukuktur” ifadelerine yer verdi.

"Partimizi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya başlıyoruz"

2028’de gerçekleşmesi planlanan Genel Seçim hazırlıklarının başladığını söyleyen Özel, “31 Mart seçimlerinde başta sizlere ilettiğim teşekkürlerde olduğu gibi çok önemli bir başarıyı yüzde 38’le birinci parti olmayı, Türkiye’nin birinci partisi olmayı, Türkiye’nin en çok büyükşehiri olan, en çok il belediyesi olan, Türkiye’de toplam 35 ilde birinci parti olan, en çok ilçe belediyesi olan parti olmayı birlikte başardık. Şimdi nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 80’ine hizmet etme yükümlülüğümüz var. Dün MYK toplantımızı yaptık, grubumuzla perşembe günü, parti meclisimizle cuma günü, Türkiye’den seçilen tüm belediye başkanlarımız ve il başkanlarımızla cumartesi ve pazar günü bir araya gelerek bu tarihi sorumluluğun yükünü nasıl taşıyacağımızı, bize oy veren hiç kimseyi nasıl pişman etmeyeceğimizi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde birinci parti çıkan partimizi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya, çalışmaya başlıyoruz” dedi.