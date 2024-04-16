- Ekonomi

Bakan Şimşek'ten "dedikodu" ve "söylenti" tepkisi

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Vatandaşlarımızdan istirhamım, üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten "dedikodu" ve "söylenti" tepkisi mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gündeme getirilen bazı iddialara tepki gösterdi.

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Şimşek, uygulanan ekonomi programına yönelik kararlılığını ifade etti. Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanı'mızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım, üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

# ekonomi

16 Nis 2024 - 17:20 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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