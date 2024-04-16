AEL kömür sahası, Türkiye’nin en önemli jeolojik miras listesine girdi

Maden ve Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün belirlediği Türkiye’nin en önemli jeolojik mirasları ve jeoistleri listesi, Jeolojik Miras Çalıştayı sonuç bildirgesinde yayımlandı.

“Ulusal ve Uluslararası Görünürlük İçin Türkiye’nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı” MTA Kültür Merkezi Sadrettin Alpan Salonu’nda, 210 doğaseverin katılımı ile gerçekleştirildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (TVK), TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) tarafından ortaklaşa düzenlenen çalıştayın katılımcıları üniversite, kamu, özel sektörden başta jeoloji mühendisleri olmak üzere harita mühendisleri, coğrafyacılar, mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, öğretmenler, maden mühendisleri ve profesyonel turist rehberleri idi.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde ise, Türkiye’nin zengin jeolojik çeşitliliği ve büyük jeolojik mirasının bir milyar yıla yaklaşan uzun jeolojik geçmişinin sonucu olduğu vurgulandı.

Çalıştayda ülkemizin önde gelen jeolojik zenginlikleri, “jeolojik miras” ve “anahtar jeolojik alan” olarak seçilmiş ve tercih sırasına konuldu. Listelerde yer alma şartı uluslararası yayınlara ve tezlere konu olmaları arandı.

Türkiye’nin “önem sırasına göre” Jeolojik Miras yerleri ve Anahtar Jeolojik Alan listesinde ise, Kahramanmaraş genelinde iki bölge yer aldı.

Elbistan-Afşin bölgesindeki linyit kömürü sahası, listeye 114.sıradan girdi. Böylece kömür sahası ekonomik değerinin yanında jeolojik miras olarak tescillenmiş oldu.

Listede yer alan diğer bölge ise Andırın ilçesindeki oluşumlar oldu.