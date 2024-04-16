Uğur Cami’nin temeli dualarla atıldı

Hayırseverlerin desteği ile kısa sürede bitirilmesi hedeflenen Uğur Cami’nde, tamamlandığında yaklaşık 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Uğur Cami, asrın felaketinde ağır hasar aldı. Caminin yıkımı ise kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, yıllardır ibadet ettikleri Uğur Cami’nin yeniden yapılması için harekete geçti. Uğur Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin kuruluşunun tamamlanmasının ardından çalışmalar başladı.

500 kişilik olarak projelendirilen Uğur Cami’nin temel atma törenine, koordinatör Kaymakam Neyfel Ören, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kesilen kurban ve okunan duanın ardından ilk beton döküldü.

Uğur Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Akif Boynueğri, bu süreçte hayırseverlerin desteklerine ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Temelin atılmasına kadar olan sürede kendilerinden yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere teşekkür eden Boynueğri, “İnşallah el birliği ile camimizi en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız, elimizden geleni yapmak için bu yola çıktık. Çok şükür ki temelimizi attık. İnşallah bundan sonra camimiz hızla yükselecek. Yaklaşık 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde projesi hazırlandı. Destek veren, katkı sunan ve bu törende bizleri yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Koordinatör Kaymakam Neyfel Ören ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de; caminin hayırlı olması temennisinde bulundular.