Depremzede öğrencilerden Çanakkale şehitlerine klip

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile yayınlanan şarkıda; Çanakkale destanının büyüklüğü ve şehitlerin fedakarlıkları anlatılıyor.

Tarihe altın harflerle yazılan ve tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü kutlanıyor. Akbayır Şehit Yusuf Kaya Ortaokulu öğrencileri Ali Aydemir ve Memet Biten de; bu şanlı zaferin yıl dönümü için özgün ve anlamlı bir çalışmaya imza attı. Aydemir ve Biten, yüreklerindeki Çanakkale sevgisi ve gözlerini kırpmadan şehadete koşan Mehmetçiklere duydukları saygıyı kelimelere döktü. Öğrencilerin yazdığı sözler, ‘rap’ tarzında şarkı haline getirip ilk olarak arkadaşlarının ve öğretmenlerinin beğenisine sunuldu. Çanakkale’nin kahramanları ve yazılan destanı kendilerine özgü tarzda anlatan öğrencilerin bu şarkısının klibi ise, Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile çekildi.

Mikrofonlarını alarak kamera karşısına geçen küçük öğrencilere müzik öğretmeni Serap Ulu da vokalistlik yaptı. Okul arkadaşlarının da rol aldığı klipte tüm yeteneklerini konuşturan Ali Aydemir ve Memet Biten’in seslendirdiği eser, ‘Depremzede öğrencilerden Çanakkale şehitlerine’ adıyla sosyal medya kanallarında yayınlandı. Şarkı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, bu özgün çalışmadan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarının önemine değinen Çetin, “Öğrencilerimizin Çanakkale şehitlerimiz için duygularını döktükleri bu eseri, ölümsüzleştirmek istedik. Çanakkale destanını yazan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Seyit Onbaşı ve tüm şehitlerimizin kahramanlığını, fedakarlığını ve Çanakkale ruhunu yansıtan bu eser için klip hazırladık. Öğrencilerimiz Ali Aydemir ve Memet Biten de profesyonel sanatçılar gibi performans sergilediler. Ellerine ve yüreklerine sağlık” dedi.

Çetin, sözlerini, şarkıdaki, “18 Mart kutlu olsun. Bu şarkı armağanımızdır bütün şehitlere. Vatan uğruna coştular, şehadete koştular” ifadeleri ile tamamladı.