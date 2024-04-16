Muhtar Hasan Cihangir’den birlik ve beraberlik yemeği

Cumhuriyet Mahallesi’nde, 2004-2019 yılları arasında kesintisiz olarak 3 önem muhtarlık yapan Hasan Cihangir, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde ipi göğüsleyen isim oldu. Cumhuriyet’te mührün yeniden sahibi olan Cihangir, seçim sonrasında mahalleliyi de birlik ve beraberlik yemeğinde buluşturdu.

Kaybedenin olmadığı bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyleyen Cumhuriyet Mahallesi’nin yeni muhtarı Hasan Cihangir, kendisine destek veren ve vermeyen tüm mahalle halkına teşekkür etti.

Kurulan sofranın, Cumhuriyet Mahallesi’nin en önemli değerlerini yansıttığına işaret eden Cihangir, “sahip olduğu güzelliği yansıtıyor. Bugün burada gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin verdiği gücün sayesinde mahallemizde her şeyin en güzeli ve iyisini yapmanın gayretinde olacağız” dedi.

Adaylık sürecindeki, ‘Muhtarlık seçim ile biten bir şey değildir, asıl muhtarlık seçim bittikten sonra başlar’ sözünü hatırlatan Cihangir, “Seçim sürecini tamamladık. Mahalle halkımız, önceki 3 dönemdeki tecrübem ve Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandırdıklarıma güvenoyu verdi. Bu seçimde kaybeden olmadı. Kazanan, Cumhuriyet Mahallesi oldu. Bundan sonra da birliğimizi ve beraberliğimizi en üst seviyede tutup, Cumhuriyet Mahallesi için tek yürek olacağız. Değerli mahalle sakinlerim ile devletimizin her kademesinde bulunan kişilerle ve kurumlarla barışık, güvenilir bir yönetim anlayışımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Cihangir, yemeğe katılan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.