Formül Eğitim Kurumları’nda KPSS kursları başlıyor

Deneyimli ve uzman kadrosu ile öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir anlayışla yola çıktıklarını belirten Formül Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Enver Koç, Ceyhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki kurs merkezinde eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde KPSS genel kültür ve genel yetenek kurslarında eğitim vereceklerini belirten Koç, “Elbistan’da okul ve dershane alanında 21 yıldır devam eden çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde 2024’te yapılacak olan KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sınav hazırlık genel kültür ve genel yetenek kurslarımız 29 Nisan tarihinde başlayacaktır. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adayların Kamu Personel Seçme Sınavı’na başvuru yapmış olmaları gerekmektedir. KPSS sınav hazırlık kurslarına lise 11., 12. sınıf öğrencileri ve ön lisans mezunları katılabilir. Sınav tarihleri ön lisans KPSS 1 Eylül, ortaöğretim KPSS 15 Eylül 2024’te yapılacak olup, sınav puanları 2 yıl geçerli olduğunu belirtmek isterim. KPSS kurslarımız Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerini kapsayacaktır. Kursa katılanlar hafta içi ve hafta sonu kütüphaneden faydalanabilecektir. Deneme sınavları ve kamp programları olacaktır.

Elbistan Formül Eğitim Kurumları bünyesinde Anadolu ve fen lisesi okul, üniversite hazırlık (TYT-AYT), liselere giriş sınav hazırlık, (LGS) 5.6.7.8 sınıf öğrencilerine yönelik kurslarımız, yabancı dil hazırlık, çalışmalarımız da devam etmektedir. KPSS kursumuza katılmak isteyen öğrenci ve velilerimiz 0 544 694 59 83 ve 0 544 373 51 06 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alabilirler” dedi.