Mücbir sebep hali son kez uzatılıyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin son kez uzatılacağını duyurdu.

Şahin, bugüne kadar ki yapılandırmalarla ilgili taksitlendirmenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunulacağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş ve vergi yükümlülükleri ertelenmişti. Bakanlık, mücbir sebep hali devam eden Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Bu illerde kaydı bulunan mükelleflere, mücbir sebep halinin başladığı 6 Şubat'tan, mücbir sebep halinin sona ereceği 30 Nisan 2024'e kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerini 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar süre tanınmıştı.

İş dünyası ve esnaflar, bölgedeki ekonomik şartlarla ilgili sorunların sürmesi ve ülke ekonomisindeki olumsuzluklar nedeniyle mücbir sebep halinin uzatılması talebinde bulunmuştu. Süre uzatımıyla ilgili paylaşım, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin’den geldi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Şahin, bu görüşme doğrultusunda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki mücbir sebep halinin son son kez uzatılacağını vurguladı.

Süre uzatımıyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılacağını söyleyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet şahin, bugüne kadar olan borç yapılandırmaların taksitlendirmesinin de TBMM’nin takdirine sunulacağının altını çizdi.