Depremzedelere kira desteği bu ayda da sürdü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) tarafından asrın felaketi sonrasında başlatılan ve 1 yıl süreceği açıklanan kira yardımı nisan ayında da devam etti.

6 Şubat depremlerinin ardından AFAD tarafından ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara ise 5 bin TL olarak sunulan kira desteği, afetzedelerin hesabına yattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AFAD tarafından sağlanan depremzede kira yardımı ödemelerinin, ev sahiplerine ve kiracılara evleri teslim edilene kadar süreceğini duyurmuştu. Deprem sürecinde 1 yıl olacağı açıklanan kira desteği süresi ise mart ayı itibariyle dolmuştu.

AFAD, Bakan Özhaseki’nin açıklamalarını doğrular şekilde nisan ayı kira yardımlarını afetzedelerin hesaplarına aktarmaya başladı.

Kira yardımının önümüzdeki aylarda da sürüp sürmeyeceğine ilişkin ise net bir açıklama bulunmuyor.