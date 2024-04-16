16 Nis 2024 - 11:26- Politika G:

Afşin’de kaldırım işgali bitiyor

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Afşin Belediyesi esnafların kaldırıma bıraktıkları eşyaların kaldırılmaları için 1 Mayıs 2024 tarihinin son gün olduğu yönünde açıklama yaptı.

Afşin’de kaldırım işgali bitiyor mask
Afşin’de kaldırım işgali bitiyor
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Afşin Belediyesi, ilçenin kanayan yaralarından biri olan kaldırım işgallerine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla çalışma başlattı. Halkın kaldırımları rahatlıkla kullanabilmesi ve esnafın ürünlerini teşhir edebilmesi için sınırlama getiren bir yönetmelik hazırlandı.

Afşin’de kaldırım işgali bitiyor
Afşin’de kaldırım işgali bitiyor
Afşin’de kaldırım işgali bitiyor

Belediye Başkanı Koray Kıraç, gerek sosyal medya, gerekse ziyaretlerde vatandaşların talepleri doğrultusunda aldıkları kararla, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren kaldırım işgallerine son vereceklerini duyurdu. Kıraç, bu adımın şehirdeki günlük yaşamın ve ticaretin düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Başkan Kıraç, esnafın konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancıyla birlikte zabıta ekiplerinin de denetimler yaparak şehrin düzenine katkı sağlayacağını ifade etti. Şehirdeki yaşam kalitesini artırmak adına her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kıraç, bu adıma destek olacaklarını belirtti.

16 Nis 2024 - 11:26 İHA Kahramanmaraş- Politika

Mahreç  İha

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