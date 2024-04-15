15 Nis 2024 - 16:53- Güncel G:

Başkan Erkan Gürbüz, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı!

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31 Mart seçimlerini kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, devraldığı döneme ait borç durumunu gösteren afişi...

Başkan Erkan Gürbüz, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı! mask
Başkan Erkan Gürbüz, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı!
Başkan Erkan Gürbüz, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı!
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31 Mart seçimlerini kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, devraldığı döneme ait borç durumunu gösteren afişi belediye binasına astı.

Dev afişte, Elbistan Belediyesi’nin toplam borcunun 335 milyona yaklaştığı, kasasında ise nakit olarak sadece 242 bin 962 lira bulunduğu görüldü.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, önceki dönemden kalan borç miktarını dev bir afiş hazırlatarak belediye binasına astırdı.

Belediye hizmet binasına asılan afişte, Elbistan Belediyesi’nin toplam borcunun 334 milyon 921 bin 947 lira olduğu açıklandı. Bu borcun 214 milyon 62 bin lirasını ise cari borçlar oluşturdu. Elbistan Belediyesi’nin piyasaya olan borcu, kalemler arasındaki en yüksek rakam oldu.

Personel A.Ş. ve kadrolu işçilerin maaş ve ikramiye alacaklarının 19 milyon 227 bin lira olarak gösterildiği afişte, Elbistan Vergi Dairesi’ne de 34 milyon 98 bin lira borç olduğu bilgisi yer aldı.

Bir diğer yüksek kalem ise, Sosyal Güvenlik Kurumu borçları oldu. Elbistan Belediyesi’nin, SGK’ya olan toplam borcu, 31 milyon 2023 bin lira olarak hesaplandı. Kamu bankalarından kullanılan kredi miktarı 23 milyon 879 bin, İller Bankası kredi borcu ise 2 milyon 726 bin TL oldu.

Kıdem tazminatı için 1 milyon 378 bin TL, elektrik için 217 bin TL ve sendikalara olan 603 bin 691 TL borçla birlikte Elbistan Belediyesi’nin toplam borcu 335 milyon liraya yaklaştı.

334 milyon 921 bin 927 liralık borca karşılık Elbistan Belediyesi’nin kasasında ise 242 bin 962 lira nakit parası bulunuyor. Kredi kartı alacakları hesap bakiyesi ise 1 milyon 208 bin 775 lira olan Elbistan Belediyesi’nin toplam varlığı da böylece 1 milyon 451 bin 737 lira oldu.

Başkan Erkan Gürbüz'ün, söz konusu borçların incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunduğu da öğrenildi. 

# Elbistan, Erkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi

15 Nis 2024 - 16:53 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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