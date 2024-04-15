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Yenilenme talebi reddedildi, kurayı kazanan kadın aday muhtar oldu

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Elbistan’a bağlı Tapkıran Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerinin yenilenme talebinin, İl Seçim Kurulu’nca reddedilmesinin ardından kurayı kazanan kadı...

Yenilenme talebi reddedildi, kurayı kazanan kadın aday muhtar oldu mask
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Elbistan’a bağlı Tapkıran Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerinin yenilenme talebinin, İl Seçim Kurulu’nca reddedilmesinin ardından kurayı kazanan kadın aday muhtarlığı kazandı.

Elbistan’a bağlı kırsal Tapkıran Mahallesi’nde kayıtlı 172 seçmen, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde sandık başına gitti. Seçmenler, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve belediye meclis üyeliği ile beraber mahallenin yeni muhtarını seçmek için oy kullandı. Muhtarlık oylarının sayımında ise iki aday da eşit sayıda oy aldı. Eşit oy çıkması sonucunda kura çekildi. Kurada ise kadın aday Fatma Alagöz’ün ismi çıktı. Rakip muhtar adayı, sonuca itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi. Muhtar adayının itirazı, Elbistan İlçe Seçim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlandı. Elbistan İlçe Seçim Kurulu, mahalledeki muhtarlık seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Elbistan İlçe Seçim Kurulu’nun bu kararı, Kahramanmaraş İl Seçim Kurulu’nda görüşüldü. İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararı iptal etti.

Alınan iptal kararıyla birlikte Tapkıran Mahallesi’nin yeni muhtarı, kurayı kazanan Fatma Alagöz oldu.

# Kahramanmaraş, Elbistan, Seçim, İlçe Seçim Kurulu

15 Nis 2024 - 16:11 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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