Başvurular başladı: Yem kırma makinesi alımına yüzde 70 hibe

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, besicilerin yem kırma makinesi alımları için yüzde 70 oranında hibe öngören programa başvuruların başladığını söyledi.

Tontuş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, kentteki depremzede üreticilere yönelik ekipman desteğini sürdürdüğünü hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde süt üreticilerine yönelik sağım makinesi hibesinde bulunulduğunu dile getiren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, yeni bir programın daha hayata geçirildiğinin bilgisini verdi.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin önemli bir ihtiyacını karşılayacak yem kırma makinesi alımında da yüzde 70 oranında hibe desteği verileceğini belirten Tontuş, başvuruların alınmaya başlandığını kaydetti.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamındaki başvuruların 3 Mayıs’a kadar kabul edileceğini anlatan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki üreticilerin de bu destekten yararlanabileceğine işaret etti.

Tontuş, “İlçemizdeki üreticilerimize önemli katkı sunacağını düşündüğümüz bu projeden faydalanmak isteyenler 5 Mayıs’a kadar kurumumuza başvuru yapabilirler. Şimdiden tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.