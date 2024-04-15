Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öğle saatlerinde başladı. 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçına ilk 11’de çıkan oyuncular, idmanda rejenerasyon programı uyguladı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
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Fenerbahçe’de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına başladı.