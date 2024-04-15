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Fenerbahçe’de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe’de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı mask
Fenerbahçe’de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öğle saatlerinde başladı. 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçına ilk 11’de çıkan oyuncular, idmanda rejenerasyon programı uyguladı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

15 Nis 2024 - 16:01 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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