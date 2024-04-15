Darendeliler Derneği’nden Başkan Erkan Gürbüz’e ziyaret

Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eren, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eren, 31 Mart seçimlerinin ardından Elbistan Belediye Başkanı seçilen Erkan Gürbüz’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Erkan Gürbüz’ü tebrik ederek başarılar dileyen Eren, “Elbistan’ımıza hayırlı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Erkan Gürbüz’ü tebrik ediyor, Rabbim’den muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Eren, “Elbistan’ımızın her alanda hizmete ihtiyacı var. Sayın Başkanımız Erkan Gürbüz’ün de bu süreçte görevini layıkıyla yerine getireceğine, şehrimize değer katacak güzel işlere ve projelere imza atacağına olan inancımız tamdır. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.