15 Nis 2024 - 14:26- Eğitim & Kültür G:

Liseliler deprem farkındalığı için yurt dışından akranlarını Kahramanmaraş'a davet etti

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İtalya, Kuzey Makedonya ve Finlandiya'dan mayısta kente gelecek öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapılacak İngilizce öğretmeni Bahattin Özkara: "Amacımız küresel anlamda da depreme dikkati çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak"

Liseliler deprem farkındalığı için yurt dışından akranlarını Kahramanmaraş'a davet etti mask
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 Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki afetzede öğrenciler, Avrupa Birliği destekli "Yok oluştan yeniden doğuş: Anka kuşları" projesiyle deprem konusunda farkındalık oluşturmak için yabancı akranlarını kentte ağırlayacak.

Liseliler deprem farkındalığı için yurt dışından akranlarını Kahramanmaraş'a davet etti
Liseliler deprem farkındalığı için yurt dışından akranlarını Kahramanmaraş'a davet etti

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından deprem anı ve sonrasında yaşanan zorluklara ve yapılacaklara ilişkin ERASMUS+KA210 SCH programı kapsamında "Yok oluştan yeniden doğuş: Anka kuşları" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında İtalya, Kuzey Makedonya ve Finlandiya'dan mayısta Kahramanmaraş'a gelecek öğrencilere 6 Şubat depremlerinde yaşananlar, alınabilecek tedbirler anlatılacak, çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek.

Depremde hayatını kaybedenler adına fidan dikecek öğrenciler, konteyner kent okullarını ziyaret edecek ve bu okulları renklendirecek etkinliklere katılacak.

Yabancı öğrencilerin, konteyner kentlerde çeşitli sunumların yanı sıra müzikal gösteriler yapması planlanıyor.

İtalya, Kuzey Makedonya ve Finlandiya'nın ortak olduğu projeyle özellikle deprem konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Okul müdürü Muharrem Okumuş, AA muhabirine, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif çeşitli projelerle çift kanatlı eğitimi en aktif şekilde uygulamaya gayret ettiklerini söyledi.

Okullarının ilçe, il, bölge ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini anlatan Okumuş, son olarak Türkiye'de kabul gören 8 projeden birini sunmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Bu tür projelerde genellikle başvuru yapan kurumların projenin kabul edilebilirliğini artırmak için koordinatör ülke olarak AB ülkelerinden biriyle anlaştığını anlatan Okumuş, kendilerinin "Koordinatör ülke Türkiye olmalı" düşüncesiyle hareket ederek projenin kabul edilmesini başardıklarını dile getirdi.

- "Amacımız deprem konusuna dikkati çekmek"

Proje ekibinden İngilizce öğretmeni Bahattin Özkara ise çıkış noktalarının depremden etkilenen öğrencilerinin yaşadıkları travmayı bir nebze olsun atlatmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Özkara, proje kapsamında uluslararası hareketlilik gerçekleştirileceğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Amacımız küresel anlamda depreme dikkati çekmek ve bu konuda insanlara bir farkındalık oluşturmak. Çünkü hala insanlarda bir uyanış olmadığını düşündük. Niyetimiz öğrencilerimize, çocuklarımıza bu konuda yaşamış oldukları sıkıntıları azaltmak ve küresel anlamda olsun bir nebze de olsa depreme dikkat çekmek. Niyetimiz bunu bir sonraki nesle aktarmak ve bu konuya gerçekten dikkat çekmek çünkü biz çok unutuyoruz. Deprem bittikten sonra maalesef unutma konusuna çok yatkınız. Asıl niyetimiz bu konuyu hiç unutturmamak ve gerekli tedbirlerin alınması."

- "Ülkelerin katkısı büyük olacak"

İngilizce öğretmeni Özge Taştandamar da projenin öğrencilerin sosyal ve psikolojik olarak daha iyi bir ortama sahip olmalarını amaçladığını söyledi.

Bu bağlamda sosyal kurslar olacağını anlatan Taştandamar, özellikle Türkoğlu ilçesindeki bir konteyner okulda sosyal kurslar ve deprem sürecindeki akademik eksiklikleri tamamlamak için bazı derslere yönelik kurslar açacaklarını ifade etti.

Taştandamar, proje kapsamında birlikte çalışacakları okulların kendilerine olan katkılarının büyük olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Örneğin Finlandiya'daki okulumuz müzikal anlamda sanatsal içerikler üreten bir okul ve bu okulu biz öğrencilerimizin enstrüman öğrenmelerinde ya da sosyal olarak daha farklı ortamlar görmelerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İtalya'dan Finlandiya'dan ve Kuzey Makedonya'dan gelen partner ülkemizin öğrencileri burada yaşanan felaketle aslında birazcık yüzleşmiş olacaklar. Onun dışında burada birtakım etkinliklerle öğrencilere, buradaki depremzede öğrencilere yardımcı olacaklar, biz de ülkemizin bazı güzelliklerini onlara tanıtmayı planlıyoruz."

# "Asrın felaketi", deprem, Erasmus, Kahramanmaraş, Türkoğlu ilçesi

15 Nis 2024 - 14:26 AA Kahramanmaraş- Eğitim & Kültür

Mahreç  Anadolu Ajansı

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