Elbistanlı iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı

İzmir’de, kamyonetinde başından vurulmuş şekilde bulunan Elbistanlı iş adamı Mehmet Akgül’ün cinayetinde sır perdesi aralandı.

Elbistan’a bağlı Hasanalili Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 49 yaşındaki iş adamı Mehmet Akgül, bayramın birinci günü ikamet ettiği İzmir’in Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi 7610 Sokak'ta geçtiğimiz kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Akgül’ün cenazesi, İzmir’de toprağa verildi.

Akgül’ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Akgül'ün saat 05.00 sıralarında aracıyla mahalleye geldiği, daha sonra ise ardından mahalleye giren otomobilde R.K. ve G.U. adlı 2 şüpheli tespit edildi. Akgül'ün şüpheli hareketlerde bulunan eşi A.A., R.K. ve G.U. gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde cinayete kurban giden Akgül'ün, R.K. tarafından 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tutulan G.U. tarafından işlendiği iddia edildi. Polis, G.U.'nun olayda kullandığı belirlenen tabancaya da el koydu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Akgül’ün eşi A.A. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken R.K. ve G.U. adlı şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.