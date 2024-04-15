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"Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor"

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Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp sağlığının korunması için yaptıkları pek çok uyarının hayata geçirilmesinde patili dostların önemli katkısı olabileceğini...

"Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor" mask
"Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor"
"Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor"
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Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp sağlığının korunması için yaptıkları pek çok uyarının hayata geçirilmesinde patili dostların önemli katkısı olabileceğini söyledi. Narin, "Evcil hayvana sahip olmanın, kalp sağlığı açısından pek çok yararı olduğunu söyleyebiliriz. Evcil hayvanların stresi azaltma, mutlu etme, sosyalleşmeyi sağlama ve daha fazla hareket edilerek fazla kiloların oluşmasını engelleme gibi etkileri kalp dostu olduklarının göstergesidir" dedi.


Acıbadem Kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin, evlerinde evcil hayvan besleyen kişilerin, kalp sağlıklarını korumada önemli bir etkene sahip olduğunu söyledi. Evcil hayvanların fiziksel ve duygusal sağlığa olumlu etkilerinin bilindiğini, bilimsel olarak da kanıtlarının olduğunu belirten Doç. Dr. Narin, “Yüksek tansiyon, stres, hareketsizlik kalbi olumsuz etkiler. Biz hekimler de her fırsatta sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stressiz yaşam gibi kalp sağlığını koruyucu önerileri dile getiririz. Bu önerilerin bazılarını hayata geçirmede, evcil hayvanların varlığı önemli bir kazanımdır” diyerek, yararlarını şöyle sıraladı:
"Stresi azaltır: Evcil hayvanlarla kurulan iletişim, stres hormonu seviyelerini düşürerek ve rahatlama sağlayarak kalp üzerindeki stresi azaltır.
Kan basıncını düşürür: Evcil hayvanlarla vakit geçirmek, kan basıncını ve kalp atış hızını düşürmeye yardımcı olur.
Fiziksel aktiviteyi artırır: Özellikle köpek sahipleri, dostlarını gezdirmek için daha fazla hareket ederler. Bu da kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır.
Sosyalleşmeyi teşvik eder: Evcil hayvanlar, özellikle yalnız yaşayan kişiler için sosyalleşmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı kolaylaştırarak depresyon riskini azaltır.
Mutluluk verir: Evcil hayvanlarla vakit geçirmek, endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını arttırır."
Uygun ev ortamı olan bireyler için, birçok olumlu etkileri olan evcil hayvan sahiplenmenin, kalp sağlığını korumak için düşünülebileceğini kaydeden Doç. Dr. Narin, "2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre köpek sahibi olan kişilerin kalp krizi geçirme riski yüzde 31 daha düşük bulunmuş. 2017 yılında yapılan bir başka araştırmada ise, kedi sahibi olan kişilerin felç geçirme riskinin yüzde 30 daha az olduğu görülmüş. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde evcil hayvanların sadece sevimli dost değil, aynı zamanda kalp sağlığımız için de önemli birer yardımcı olduğu ortada" diye konuştu.

15 Nis 2024 - 12:07 - Sağlık

Mahreç  İha

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