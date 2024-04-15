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1 kişinin öldüğü olayda pusu kuran şahsın otomobili kundaklandı

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Kahramanmaraş’ta silahla ateş açması sonucu husumetli olduğu bir arkadaşının ölümüne, bir arkadaşının ise yaralanmasına neden olan şahsın otomobili, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

1 kişinin öldüğü olayda pusu kuran şahsın otomobili kundaklandı mask
1 kişinin öldüğü olayda pusu kuran şahsın otomobili kundaklandı
1 kişinin öldüğü olayda pusu kuran şahsın otomobili kundaklandı
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Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Serintepe Mahallesi 60091 sokakta meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan arkadaşlarını okul bahçesine çağıran Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’a okul bahçesinde pusu kurmuş ve 2 şahıs okul bahçesine geldiği anda onlara silahla ateş açmıştı. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, Mehmet Y. ise yaralanmıştı.

Silahlı saldırının ardından Özkan Özal’ın yakınları olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişiler, gece saatlerinde silahlı olayı gerçekleştiren Cengiz K.’nin 46 FS 372 plakalı otomobilini park halindeyken kundakladı. Vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Otomobili kundaklayan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15 Nis 2024 - 11:44 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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