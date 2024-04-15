15 Nis 2024 - 11:44 - Güncel

1 kişinin öldüğü olayda pusu kuran şahsın otomobili kundaklandı

Kahramanmaraş’ta silahla ateş açması sonucu husumetli olduğu bir arkadaşının ölümüne, bir arkadaşının ise yaralanmasına neden olan şahsın otomobili, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.