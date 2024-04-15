15 Nis 2024 - 10:59- Sağlık G:

“Vertigo bir teşhis değil semptomdur”

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Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, halk arasında yaygın görülen vertigoyla ilgili, “Vertigo bir teşhis değil semptomdur”...

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Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, halk arasında yaygın görülen vertigoyla ilgili, “Vertigo bir teşhis değil semptomdur” dedi.
Uzmanlar, her geçen gün hayata daha çok dahil olan yeni yaşam ve çalışma şartlarının insan sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekiyor. Özellikle pandemiyle birlikte artan çalışma saatlerine dikkat çeken uzmanlar, yoğun yaşam şartlarının vertigoyu tetiklediğine işaret ediyor. Bu çerçevede Prof. Dr. Özgirgin, İHA muhabirine 15 Nisan Dünya Vertigo Günü dolayısıyla ilgili yaptığı açıklamada, halk arasında yaygın olarak görülen, genellikle dönme hissi, baş dönmesi ve denge kaybı gibi semptolarla karakterize edilen vertigo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vertigo’nun bir teşhis değil semptom olduğunu ifade eden Özgirgin, “Vertigo baş dönmesi demek. Baş dönmesi yapan onlarca neden var ve bunların büyük bir çoğunluğu iç kulakla ilgili olabilir veya nörolojik olabilir. Hatta kişinin duyu sistemi ile ilişkili olabilir. Dolayısıyla denge sistemine katkıda bulunan tüm organların disfonksiyonu baş dönmesine neden olur” diye konuştu.

“Vertigo bir teşhis değil semptomdur”

“Şikayetin irdelenmesi ve tanıya gidilmesinde hastanın öyküsü çok önemlidir”
Tedavi sürecine hastanın öyküsünü irdeleyerek başladıklarını dile getiren Özgirgin, “Hastanın gerçekte sorununun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz çünkü baş dönmesinin tanınmasında, şikayetin irdelenmesi ve tanıya gidilmesinde hastanın öyküsü çok önemlidir. Bu durumda biz hastaları değerlendirdikten sonra denge testleri yaparak kesin tanıya varıyoruz. Denge organımız iç kulakta yapılandığı için bu hastaların çoğunluğunun sorunu bizle ilgili oluyor. Bu süreç beyne giden yolları ilgilendiriyorsa yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Vertigo’nun kapsamında tipik baş dönmesi olmayan ama hastaların yakındıkları durumların olduğunu vurgulayan Özgirgin, “Kişi yürürken yer ayağının altından kayıyor, kendisini sersem hissediyor, havada yürüyormuş gibi anlatıyor. Bunlar da vertigo kapsamının altında irdelenebilir ama bunu çok ayrıştırmadan baş dönmesi adı altında toparlamak bence uygundur” dedi.

“Kristal oynaması en sık baş dönmesi yapan hastalık”
Kristal oynamasının en sık baş dönmesi yapan hastalık olduğuna dikkati çeken Özgirgin, “İç kulakta denge organı içerisinde yer alan kristallerin hareketini gösteriyor. Bunlar hangi kanala kaçtıysa ona uygun bir manevrayla düzeltilmesi gerekiyor. Bu öyle bir hastalık ki bir manevra ile iyileştirilebiliyor. Arkasından da biz hastalara hiçbir şekilde kendinizi kısıtlamayın diyoruz. Belki boks gibi çok ağır spor yapıyorlarsa onları yapmasını istemeyiz ama günlük yaşamda hiçbir şeyini kısıtlamamasını söylüyoruz. Dolayısıyla her şey bitmiş oluyor” açıklamasında bulundu.

15 Nis 2024 - 10:59 - Sağlık

Mahreç  İha

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