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Kahramanmaraş, Türkiye’nin en zeki şehirleri arasında 51. oldu

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Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesinin yapmış olduğu IQ testi sonucunda, Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı. Kahramanmaraş, 99.28 IQ ortalam...

Kahramanmaraş, Türkiye’nin en zeki şehirleri arasında 51. oldu mask
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Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesinin yapmış olduğu IQ testi sonucunda, Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı. Kahramanmaraş, 99.28 IQ ortalaması ile Türkiye’nin en zeki 51.ili oldu.

Zeka Testi Merkezi adlı kuruluş, Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm illerden katılım gösterilen IQ testinin sonucunda, en zeki iller bir bir sıralandı. Teste 1 milyon 214 bin 505 kişi katılım gösterdi. Kullanıcılara zeka soruları yöneltildi ve bu doğrultuda bir IQ haritası çıkartıldı. Kahramanmaraş’ta ise teste 13 bin 380 kişi katıldı. Test sonucunda Kahramanmaraş’ın IQ ortalaması ise 99.28 olarak hesaplandı. Kahramanmaraş bu ortalama ile Türkiye’nin en zeki 51’inci ili oldu.

İlk 10’daki iller ise şu şekilde: “1-Eskişehir: 105.20 IQ, 2-Ankara: 104.91 IQ, 3-İzmir: 104.51 IQ, 4-Muğla: 104.12 IQ, 5-Çanakkale: 104.02 IQ, 6-İstanbul: 104.02 IQ, 7-Kocaeli: 103.85 IQ, 8-Balıkesir: 103.59 IQ, 9-Bursa: 103.47 IQ, 10-Kırklareli: 103.36.”

IQ puanlarının anlamları ise, “0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik, 26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik, 40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik, 55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik, 70-85 arası sınır zekalı, 85-115 arası normal zekalı, 115-129 arası üstün zekalı, 129-145 arası dahi” olarak belirlendi.

# Türkiye, Kahramanmaraş

15 Nis 2024 - 10:46 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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