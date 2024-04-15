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Yirmilik diş çekimi konusunda uzmanlar uyarıyor

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömür Dereci, yirmilik dişlerin çekilmesi zorunluluğunun toplumdaki yanlış bir algı olduğunu belirirken, 25 yaşını geçen kişilerde problem oluşturduğu takdirde çekim yapılabileceğini söyledi.

Yirmilik diş çekimi konusunda uzmanlar uyarıyor mask
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Toplumda birçok kişinin ağız ve diş sağlığı konusunda sorun yaşamasına neden olan yirmilik dişler, gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar ile çekilebiliyor. Her yirmilik dişin çekilmesi gerektiği konusunda vatandaşlar arasında yanlış bir algının oluştuğunu belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömür Dereci, yanlış bilinen doğrular hakkında konuştu. Yirmilik dişlerin kist ve patolojik doku gelişimine neden olmadığı, ağrı yapmadığı takdirde çekilmeyebileceğini belirten Dereci, “25 yaşı geçen kişilerde problem oluşturan yirmilik dişlerin çekilmesi gerekir” dedi.

“Arka dişler kullanılmadığı için çıkma problemleri oluşuyor”

Yirmilik diş olarak tabir edilen dişlerin, insanoğlunun gelişim sürecinde kullanımının azalmasıyla ağızda bir fazlalık haline geldiğini belirten Prof. Dr. Ömür Dereci, “Yirmilik dişler 19 ile 20 yaş civarında insanlar ulaştıkları zaman kendini gösteren dişler oldukları için adı 20 yaş dişi olarak konulmuştur. Ortalama 20 yaşında bu dişlerin çıkmaya başlamış olması gerekiyor. Yediğimiz gıdaların, sert gıdalardan yumuşak gıdalara geçiş olduğu için zaman içerisinde yıllar içerisinde ve öğünlerimiz değiştiği için bize bu arka dişlere ihtiyaç duymuyoruz artık. O yüzden bu dişlerde de çıkma problemleri oluşuyor” dedi.

“25 yaşı geçen kişilerde problem oluşturan yirmilik dişlerin çekilmesi gerekir”

Her yirmilik dişin çekilmesinin gerekmediğini fakat 25 yaşını geçen bireylerde probleme neden olduğu takdirde çekilebileceğini söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömür Dereci, şu ifadeleri kullandı:

“Bu dişler çok kullanılmadığı için çıkma problemleri oluşturuyor ve yanlış pozisyonlarda çıkmaya başlıyor. İşte bu dişlerin gömülü kalma nedeni bu. Her 20 yaş dişinin çekilmesi gerekir diye bir bakış açısı doğru bir bakış açısı ne yazık ki değildir. Bazen dijital 20 yaş dişleri. Yanlış çıkmış da olabilir ancak bunlar bazen ağız içerisinde çok problem çıkarmazlar. Etrafında bir kist gelişimi olmadıysa etrafında patolojik bir doku geliştirmedi ise ve ağız içerisinde de ağzın içerisindeki gıda gıdalarla ve ağız ortamına açıklığı bulunmuyorsa bu diş kemik içerisinde gömülü kalabiliyor. Özellikle 25 yaşı geçmiş daha ileri yaş hastalarda özellikle bu işleri takip ederiz. Bir problem olduğu zamanda hemen operasyonu almak üzere 3 aylık veya 6 aylık takiplerde hastalarımızı tutarız. Bir problem oluştuğu zaman da bu dişlere cerrahi olarak çekeriz. Bu 20 yaş dişlerinin kesinlikle çekilmesi gerekir. 20 yaş dişi varsa kesinlikle çektirin gibi bir bakış açısı çok doğru bir bakış açısı değil, çok doğru bir algı değil.”

15 Nis 2024 - 10:44 İHA Eskişehir- Sağlık

Mahreç  İha

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