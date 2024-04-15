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Depremzede kadın 15 kişiye iş imkanı sağlıyor

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Kahramanmaraş’ta 23 yıldır işletme sahibi depremzede kadın, deprem sonrası kapatmayı düşündüğü iş yerinde 15 ev hanımına iş imkanı sağlıyor.

Depremzede kadın 15 kişiye iş imkanı sağlıyor mask
Depremzede kadın 15 kişiye iş imkanı sağlıyor
Depremzede kadın 15 kişiye iş imkanı sağlıyor
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Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki kendine ait iş yerinde Osmanlı motifleri, Maraş işi sim sırma, yorganlar, seccadeler ve genç kızların çeyizleri arasında yer alan el işi ürünler yapan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Zennure Tuğrul, 15 ev hanımına iş imkanı sunuyor. Tuğrul, "Deprem sonrası çalışamam diye düşünüyordum ama işimize dört elle sarıldık. Çabalamaya gayret göstermeye devam edeceğiz. Hem biz kazanalım hem de memleketimiz kazansın. Burada sim sırma Maraş’a özgün, eski tarihi sim sırmalar yapıyorum, yaptırıyorum hanımlara. Ben burada nasıl kazanıyorsam onlar da iş yaparak kazanç sağlıyorlar. Ailelerine katkıda bulunuyorlar. Deprem sonrasında burayı kapatacaktım, işletmeyi düşünmüyordum. İşim olmaz diye düşünüyordum ama memleketimi terk etmeyi gönlüm el vermedi" dedi.

"Kendi memleketimde, az olsun ama bu memleketimde olsun diye düşündüm, devam etmeye karar verdim" diyen Tuğrul, "Deprem sonrasında tekrardan çalışmaya başladık. Dostlarım, bana yardım eden hanımlar, benimle birlikte çalışıyorlar. Ben birini yapıyorsam birkaç tanesini dışarıya yaptırıyorum. En az 15 kişiye iş imkanı sağlıyoruz. Ben iş veriyorum onlar ise evlerinde yapıyorlar. İnsan mutlu oluyor. Kendi memleketimizde kalıp, devam ediyoruz. Çok büyük imtihanlardan geçtik. Allah tekrarını yaşatmasın. Amacım burada duygu sömürüsü yapmak değil ama çok kötü şeyler yaşadık. Benim evim yıkıldı ama hayat devam ediyor. Bir şekilde bir yerlerden başlamak gerekiyordu. Allah izin verirse burada hem ben hem de çalışanlar rızkımızı bu şekilde kazanıyoruz. Buraya gelenlere ise yardımcı oluruz. Hem biz kazanalım hem memleketimiz kazansın" şeklinde konuştu.

15 Nis 2024 - 10:09 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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