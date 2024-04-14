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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Elbistan'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Hacı Esat Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Elbistan'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hacı Esat Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Yunus Emre Mahallesi istikametine ilerleyen 44 AEG 180 plakalı otomobille karşı yönden gelen 46 AAT 950 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından can pazarı yaşandı. Park halindeki 46 AHZ 943 plakalı otomobilin de hasar gördüğü kazada, çarpışan otomobiller adeta hurdaya döndü. Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Kaza ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Cadde, kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Polis ekiplerinin çalışması ve araçların kaldırılması ile trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

# polis, Kaza, Elbistan, 112, otomobil

14 Nis 2024 - 21:25 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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