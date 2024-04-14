2024 Büyükler Balkan Şampiyonası’nda Türkiye Erkek Milli Takımı şampiyon

8 ülkenin katıldığı Büyükler Balkan Şampiyonası’nda Türkiye, takımlarda 1 bronz madalya ve 6’ıncılıkla kürsüye çıktı. Kadınlarda ise Pınar Demir bronz madalya kazandı.

Ostraski Polumaraton 2024 Yarı Marotonu’na Pınar Demir, Mahsun Değer ve Bahattin Üney’le katılan milliler şampiyonayı 2 bronz madalya ile tamamladı.

Büyük erkeklerde birinci David Nikolli (Arnavutluk), ikinci Luke Mikallef Perconte (Malta), üçüncü ise Bahattin Üney (Türkiye) 1.11.01’lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Milli atlet Bahattin Üney 1.11.01’lik derecesiyle ferdi sıralamada üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Mahsum Değer ise 6. oldu ve takımlar derece toplamı sonunda Türkiye şampiyon oldu. Karadağ 2’inci olurken Bosna ise üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Büyük kadınlarda birinci Luiza Gega (Arnavutluk), ikinci Marinela Nineva (Bulgaristan), üçüncü olan Pınar Demir ise (Türkiye) 1.27.58’lik derecesiyle bronz madalya kazandı.