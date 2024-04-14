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Dışişleri Bakanlığı: Bölgemizin istikrarına zarar verecek bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz

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Dışişleri Bakanlığı, İran-İsrail gerilimine ilişkin, bölgenin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabaların sürdürüleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Bölgemizin istikrarına zarar verecek bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz mask
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Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın "yayılma ve tırmanma riski barındırdığına" dair uyarıların uzun süredir tüm muhataplara hatırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olay öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşülerek "itidal çağrısında bulunulduğu" aktarılan açıklamada, tarafların karşılıklı beklenti ve mesajlarının da Türkiye üzerinden iletildiği ve tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimlerin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bugün de İranlı yetkililere ve "İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere", tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajların "açık biçimde aktarıldığının" altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

# Türkiye

14 Nis 2024 - 18:54 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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