Tünelde zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Göksun'da meydana gelen zincirleme kazada, 1' ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edebiyat Yolu üzerindeki Mehmet Akif İnan tüneli civarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Göksun'dan Kahramanmaraş istikametine ilerleyen Ö.F.B. yönetimindeki 06 DE 7089 plakalı araç, aynı yönde seyreden 46 HT 789 plakalı kamyona arkadan çarptı. Maddi hasarla atlatılan bu kazayı görüp duraklayan 01 BP 056 plakalı kamyona ise B.Ö.'nün kullandığı 38 UC 305 plakalı araç çarptı.

Kazada, Ö.F.B.'nin kullandığı araçtaki yolculardan F.B. ağır yaralandı. M.B ve E.B adlı yolcuların da hafif şekilde yaralandığı kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.