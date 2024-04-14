Belediyenin kent tanıtım panolarında dikkat çeken değişim

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, kentin çeşitli noktalarındaki tanıtım panolarında özel değişikliğe gitti.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Türk bayrağı kullanılan panolardaki değişim, vatandaşların da beğenisini kazandı.

Elbistan Belediyesi, geçtiğimiz dönemde şehrin giriş ve çıkışları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalara tanıtım panoları yerleştirmişti. Panolarda, kullanılan görseller, Belediye Başkanı Erkan Gürbüz'ün göreve gelmesiyle birlikte değişti.

Başkan Erkan Gürbüz, panolarda kendi fotoğrafı yerine Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet ile Türk bayrağını tercih etti.

Panolarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözü ile Fatih Sultan Mehmet'in "Hey gaziler! Yürümek gerek. Niçin duralım" sözüne yer verildi.