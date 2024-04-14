- Politika

YSK 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı.

YSK 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00’da toplanan kurul, toplantının ardından siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, 11 seçim bölgesi için yapılan itirazı sonuçlandırdı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin Gümüşhane’de, Tokat’ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ’ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri’nin Akkışla ilçesinde ‘seçimlerin iptali’ talebi, Ağrı’da ise ‘oyların yeniden sayımı’ talebi YSK tarafından reddedildi.

Toplantıda, CHP tarafından Tekirdağ’ın Ergene ve Kapaklı ilçeleri için ‘oyların yeniden sayımı’ talepleri ise yine YSK tarafından reddedildi.

MHP’nin Aksaray’ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da Yüksek Seçim Kurulunca reddedildi.

Kurul, İYİ Parti’nin Ordu’nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.

14 Nis 2024 - 17:33 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

BAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL