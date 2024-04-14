Elbistan’da, 6 Şubat’taki asrın felaketinde ağır hasar aldıktan sonra yeniden yapımına başlanan Uğur Cami’nin temeli atılıyor.

Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Uğur Cami, asrın felaketinde ağır hasar aldı. Caminin yıkımı ise kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, yıllardır ibadet ettikleri Uğur Cami’nin yeniden yapılması için harekete geçti. Uğur Cami Yaptırma Derneği’nin kuruluşunun tamamlanmasının ardından çalışmalar başladı.

Caminin temeline ilk beton, 16 Nisan Salı günü dökülecek.

Uğur Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Akif Boynueğri, "Depremde yıkılan Uğur Cami’mizi yeniden inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Salı günü saat 10.00'da temel atma töreni yapılacaktır. Tüm eş dost ve yardımseverler davetlidir. Camimizin acil olarak 300 metreküp betona ihtiyacı vardır yardımda bulunmak isteyenler banka hesaplarına yatırabilir ya da 0 546 440 40 99 nolu tefondan beton firması ile irtibata geçebilir. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul ve makbul eylesin" dedi.