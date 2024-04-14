Darende'de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan C.A. (48) yönetimindeki 06 DTB 449 plakalı otomobil karşı şeride geçerek B.Y. (25) idaresindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Batuhan Yılkınç olay yerinde hayatını kaybederken, M.T.B. (20), Hacer Bozkurt (42), H.T.B. (16), C.A. (11), G.A. (46), R.A. (19) ve C.A. (48) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Meryem Tuana Bozkurt (20) ile Hacer Bozkurt (42) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü C.A.’nın gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.