- Yaşam

Ölen babası için 40 köyden 40 çiftçiye yulaf tohumu dağıttı

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Sivas’ın Zara ilçesinde hayırsever bir iş insanı, ölen babası için 40 köyden 40 çiftçiye yulaf tohumu dağıttı.

Ölen babası için 40 köyden 40 çiftçiye yulaf tohumu dağıttı mask
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Zaralı hayırsever İş İnsanı Hüseyin Önder, ölen babasının adına üreticilere dağıtılmak üzere Sivas’ın Zara ilçesine 12 ton yulaf tohumu gönderdi. Zara Ziraat Odası tarafından teslim alınan tohumlar 40 köyde belirlenen toplamda 40 çiftçiye 300’er kilo olarak dağıtıldı.

“Bu hayırları rahmetli babası için yapıyor”

Konu hakkında açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, “Her köyden bir çiftçiye, toplam 40 çiftçimize tohumluk yulaf dağıtan, her zaman her konuda desteğini esirgemeyen Hüseyin Önder’e çok teşekkür ediyoruz. Bu hayırları babası rahmetli Ahmet Önder için yapıyor, Zara’nın menfaatine yapıyor, Zara’nın gelişmesine yapıyor. Allah Zara’mızdan böyle iş insanlarını eksik etmesin” dedi.

“Çiftçilerimize elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor”

Avni Yüksel isimli çiftçi teşekkür ederek, “Çiftçilerimize elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor, öncülük yapmaya çalışıyor. Bu hizmetlerinden dolayı Hüseyin Önder’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

14 Nis 2024 - 14:49 İHA Sivas- Yaşam

Mahreç  İha

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