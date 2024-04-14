- Yaşam

Akaryakıt zamları, at, eşek ve katırları kıymetli kılmaya devam ediyor

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Akaryakıt zamlarının ardından kırsal kesimlerde kullanılan at, eşek ve katır gibi geleneksel yük taşıma ve çift sürme hayvanları değer görmeye devam ediyor.

Akaryakıt zamları, at, eşek ve katırları kıymetli kılmaya devam ediyor mask
Akaryakıt zamları, at, eşek ve katırları kıymetli kılmaya devam ediyor
Akaryakıt zamları, at, eşek ve katırları kıymetli kılmaya devam ediyor
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Aydın’ın kırsal kesimlerinde kullanılan at, eşek ve katır gibi gibi yük hayvanları, son günlerde artan akaryakıt fiyatlarının ardından üreticilerin ilk tercihleri olmaya devam ediyor. arasında yerini koruyor. Ekonomik zorlukların üstesinden gelmek isteyen Aydınlı çiftçiler, eskiden olduğu gibi at, eşek ve katırları tercih etmeye devam ederken, ülke genelinde kişi başına düşen araç sayısının en yoğun olduğu illerden olan Aydın’da doğal ve çevreci bir taşımacılık yöntemine de katkı sağlıyor. Yılın yaklaşık 10 ayı Aydın’ın ılıman iklimi nedeniyle doğal ortamda kendiliğinden beslenen at, eşek ve katırları ulaşım ve taşımacılıkta kullanmanın daha hesaplı olduğunu belirten vatandaşlar, dağlık alanlarda ve ulaşım sorunu olan bölgelerde atları mecburiyetten kullandıklarını ifade ettiler. Bir çok kişi artan akaryakıt fiyatları nedeniyle at, eşek ve katırlarla ulaşım ve taşıma yapmayı daha tasarruflu bulunduğu belirtirken, mahsul döneminde taşıma için kullanılan at ve katırlardan, imar döneminde traktör niyetine çift sürerek faydalanıldığını da söyledi. Hayvanlarla taşıma ve ulaşım sağlamanın hala daha revaçta olduğunu belirten çiftçiler, "Bahar mevsimi iyi olduğu dönemlerde binek hayvanlarının tek masrafı nal çaktırmak oluyor. 5-6 yılda bir de semer tamiri yaptırıyoruz. Algısı yok vergisi yok. Yakıt zammından da etkilenmiyor" şeklinde konuştu.

Ulaşımda yeterli hıza ulaşamadığı için at, eşek ve katırların motorlu araçlara göre zaman kaybına neden olduğunu belirten 61 yaşındaki Muharrem Bozdoğan da, “Zaman kaybını telefi etmek için binek hayvanı kullananlar yola bira zerken çıkıyor. Otomobil yerine kısa mesafelerde hayvanla yolculuk yapanlar aynı zamanda sporunu da yapmış olduğu için daha sağlıklı yaşıyor” diyerek son akaryakıt zamlarının ardından binek ve yük taşıma hayvanlarının cazibesinin arttığını belirtti.

14 Nis 2024 - 14:48 İHA Aydin- Yaşam

Mahreç  İha

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