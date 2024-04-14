- Ekonomi

SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek

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Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verilecek.

SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek mask
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SGK, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 avro destek verilecek.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

"Projeyle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıtlı istihdama büyük önem verdiklerini ve kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Kadınların istihdamda kalmaları ve istihdama katılmaları için hayata geçirilen İş-Pozitif Projesi'nin yanı sıra destek ve teşvikleri içeren başka projeler de yürüttüklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."

# ekonomi

14 Nis 2024 - 12:06 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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