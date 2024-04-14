Nisan yağmurları çiftçiye umut oldu

Elbistan'da kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü son yağışlarla gülmeye başladı.

Kışın istenilen düzeyde kar yağışının alınmaması sonucu tedirgin olan çiftçilerin yüzünü bahar yağmurları güldürdü.

Elbistan'da, çiftçiler yaz ekini olarak adlandırılan mısır ve şekerpancarı ekimi için tarlada hummalı çalışma yapıyor. Sonbaharda ekilen buğday ve arpa gibi ürünlerde ise kar yağışının az olması nedeniyle endişeli bekleyiş içinde olan çiftçinin imdadına nisan yağmurları yetişti. Bayram tatili boyunca etkili olan yağış, hububat ekili arazilere adeta can verdi.

Bu yıl kış mevsiminin bölgede sıcak ve yağışsız geçtiğini söyleyen çiftçiler “Nisan yağmurlarının yağması çok iyi oldu. Böyle devam ederse inşallah bölgedeki ürünlerimiz de kurtulur. Allah, bize nisan ayında istediğimiz yağışı verdi. Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Buğday ve arpanın can damarı olan yağmur yağmasa kurak arazilerdeki ekinler heba olur. Allah’a şükürler olsun şu an öyle bir sorunumuz yok. Allah, nisanın sonuna kadar da bize yardım ederse inşallah verimimizi alacağız”ifadelerini kullandılar.