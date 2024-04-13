Beşiktaş kötü gidişatını durduramıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile Tüpraş Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
5. dakikada Zeki Yavru'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisinde yükselen Moundilmadji'nin kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla üstten auta gitti.
18. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Muçi'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu Samsunspor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı gerisine gelen meşin yuvarlağı alan Fernandes, içeri girmek istedi. Bu sırada savunmadan seken top altıpas gerisindeki Semih Kılıçsoy'da kaldı. Genç oyuncu, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.
27. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Rashica'nın ceza yayı gerisinden şut çekti. Kaleci Okan Kocuk, soluna yatarak yerden gelen topun sahibi oldu.
34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi hafif sağ çaprazda topla buluşan Muçi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'dan döndü.
42. dakikada Ntcham'ın uzaktan şutunda kaleci Mert sağına uzanarak iki hamleden meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+1. dakikada Fernandes'ten kaptığı topla ceza sahasına sokulan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda Mert sağına uçarak tehlikeyi önledi.
Mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 1-0 öne bitirdi.
İkinci yarı
49. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı faulde arka direğe kesilen topa Zaynutdinov kafayla vurdu. Kaleci Okan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Semih'in vurduğu top üstten auta gitti.
55. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Benasser'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
68. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Schindler yerden ortasını yaptı. Kaleci Mert ve savunmayı geçen meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç ağlara gönderdi: 1-1.
Müsabaka beraberlikle tamamlandı.
Ligde 5 maçtır kazanamıyor
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıktı.
Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş taraftarından Santos'a istifa çağrısı
Siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adam Fernando Santos'u istifaya çağırdı.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.
Semih Kılıçsoy, ligde 4 maçlık suskunluğunu bozdu
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.
Ligde son olarak 27. haftada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettikleri müsabakada fileleri havalandıran 18 yaşındaki santrfor, daha sonraki 4 karşılaşmayı boş geçti.
Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan Semih, bu sezon ligde 10. kez ağları sarstı.
Oxlade-Chamberlain, 114 gün sonra sahada
Siyah-beyazlı takımda sakatlığını atlatan Alex Oxlade-Chamberlain, 114 gün sonra resmi maçta forma giydi.
Son olarak 21 Aralık 2023'teki Alanyaspor maçında görev yapan İngiliz futbolcu, sol uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.
Söz konusu süreçte 17 maçı kaçıran Oxlade-Chamberlain, 31. haftada RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamamıştı.
Emre Kılınç, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da attı
Yılport Samsunsporlu futbolcu Emre Kılınç, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş filelerini de havalandırmayı başardı.
Sezon başında Galatasaray'dan Samsunspor'a transfer olan deneyimli futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 28. maçında 4. kez ağları havalandırdı.
Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe mücadelesinde beraberlik golünü atan Emre, Beşiktaş karşısında da benzer senaryoyu gerçekleştirdi.