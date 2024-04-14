Çiftçi damadın traktörü gelin arabası oldu

Elbistan'da çiftçilikle uğraşan damat Kemal Sönmez, traktörünü süsleyip, gelin arabası yaptı. Gelin Fadime Ölker de traktöre binip, düğün salonuna gitti.

Elbistan'da dünya evine giren Fadime Ölker ve Kemal Sönmez çiftinin gelin arabası olarak seçtikleri araçla görenleri şaşırttı. Çiftçilikle uğraşan damat Kemal Sönmez, düğün gününü unutulmaz kılmak için farklı bir karara imza attı. Ailesinin tarla işlerinde kullandığı dev traktörü gelin arabası yapma düşüncesini nişanlısı Fadime Ölker'le paylaşan damat, olumlu yanıt alınca hemen işe koyuldu. Dev traktör, balonlarla süslendi. Gelinle damat, süslenen traktörle şehirde tur attı. Pınarbaşı mesire alanına fotoğraf çektiren gelinle damadın seçtiği gelin arabasını gören vatandaşlar, traktörü meraklı bakışlarla izledi. Düğün salonuna da traktörle giden çiçeği burnunda çift, davetlilerin beğenisini topladı.

Traktörü gelin arabası yapan damat Kemal Sönmez, "Biz çiftçi bir aileyiz. Traktör de ailemizin ekmek teknesi. En mutlu günümüzde böyle bir plan yaptık. Düğünümüz özel olsun istedik" dedi.

Gelin Fadime Ölker de, traktörü gelin arabası yaparak bir farklılığa imza atmak istediklerini ve güzel bir an olarak hatıralarda kalmasını istediklerini söyledi.