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Narlı'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölürken 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Narlı'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı mask
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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ferman C. idaresindeki 46 AGE 330 plakalı otomobil, daha önce kaza yaptıktan sonra sağ şeritte bekleyen 33 AGS 294 plakalı Seat marka otomobile çarptı. Feci kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü, 2’si ağır 7 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ali Evren isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3’ü ağır toplam 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralılardan Mehmet Şerif Evren de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümü, 2’si ağır 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

13 Nis 2024 - 20:39 İHA Gaziantep- Güncel

Mahreç  İha

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