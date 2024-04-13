Otomobil yayalara çarpı: 2 yaralı

Kaza, Fatih Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Göktuğ B. yönetimindeki 34 PL 9563 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı istikametinden göl istikametine seyrederken Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce yaya olarak bekleyen polis memuru Vakkas Kebeli ve Oğuzhan Furkan Kebeli’ye çarptı daha sonra park halindeki 35 AUA 770 plakalı otomobile çarptı. Kazada Vakkas Kebeli ağır yaralanırken, Oğuzhan Furkan Kebeli hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.