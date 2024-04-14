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İhalesinin üzerinden 8 ay geçen projeden ses seda yok

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Elbistan’ın yaklaşık 50 yıllık hayali olan Malatya yolunun ihalesi, geçtiğimiz ağustos ayında sonuçlanmasına rağmen geçen 8 aylık sürede hiçbir çalış...

İhalesinin üzerinden 8 ay geçen projeden ses seda yok mask
İhalesinin üzerinden 8 ay geçen projeden ses seda yok
İhalesinin üzerinden 8 ay geçen projeden ses seda yok
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Elbistan’ın yaklaşık 50 yıllık hayali olan Malatya yolunun ihalesi, geçtiğimiz ağustos ayında sonuçlanmasına rağmen geçen 8 aylık sürede hiçbir çalışma yapılmadı.

Elbistan-Malatya karayolu ile ilgili uzun süredir beklenen ihale 2023 ağustosunda yapılmıştı. Darlığı, standardının düşük oluşu ve virajlar nedeniyle sürücülerin zorlandığı Elbistan-Malatya karayolunun Darıca’ya kadar olan 55 kilometrelik bölümünün, bölünmüş yol olmasını sağlayacak ihale Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılmıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 8. Bölge Hudut Yolu olarak adlandırılan dev karayolu projesi ile ilgili olarak yayımladığı ilanda, 8 milyon 240 bin m³ toprak işi, 72 bin m³ beton imalatı, köprü ile 684 bin ton mekanik ve 1 milyon 146 bin m² BSK’lı üstyapı işlerinin yapılacağını duyurmuştu. Elbistan’ın doğuya açılan kapısını yenileyecek ihalenin maliyeti ise, 534 milyon lira olmuştu. Yolun, 2026 yılında bitirilmesi öngörülürken ihalenin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı.

Elbistanlıların uzun süredir hayalini kurduğu bu önemli ulaşım yatırımındaki bu gecikme, teslim tarihini da ötelenmesi olarak nitelendiriliyor.

Vatandaşlar, Elbistan- Göksun kara yolunda yıllardır süren çalışmalara atıfta bulunarak Malatya güzergahının da benzer bir durumla karşılaşmasını istemediklerini dile getiriyor.

# Elbistan, Göksun, Karayolları Genel Müdürlüğü

14 Nis 2024 - 11:55 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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