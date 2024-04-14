MehmET Usta Zırh Kebap hizmete açıldı

Elbistan’da, birbirinden lezzetli zırh kebap ve ızgara çeşitlerinin yer aldığı menüsüyle ön plana çıkan MehmET Usta Zırh Kebap Lokantası, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Malatya Caddesi Nokta AVM yanında hizmet vermeye başlayan MehmET Usta Zırh Kebap, zırhta adana, kuşbaşı, tavuk şiş, tavuk kanat, patlıcan kebabı, zırhta beyti, beyti sarma, ciğer, ızgara köfte, kuzu pirzola çeşitleri ile misafirlerinin damak zevkine hitap ediyor.

İşletme sahibi Mehmet Kerek, “Enfes lezzetlerin adresi” sloganı ile damak tadını bilen müşterine zırh kebap ve ızgara çeşitlerini kaliteden ödün vermeden sunduklarını söyledi.

Nezih bir ortamda en kaliteli etlerden hazırladıkları damak çatlatan kebap ve ızgara çeşitlerini müşterilerinin damak zevkine sunduklarını belirten Mehmet Kerek, “MehmET Usta Zırh Kebap olarak kaliteli bir kebap deneyimi yaşamak, farklı lezzetleri tatmak isteyen misafirlerimize menümüzde yer alan; zırhta adana, kuşbaşı, tavuk şiş, tavuk kanat, patlıcan kebabı, zırhta beyti, beyti sarma, ciğer, ızgara köfte, kuzu pirzola çeşitlerimizi ve iştahları kabartan mezelerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Deneyimli ustalarımızın elinde hazırlanan kebap ve ızgara çeşitleri ve mezelerimizle enfes lezzetlerin adresi olmaya kararlıyız. MehmET Usta Zırh Kebap olarak hızlı paket servis hizmetimiz ile siparişlerinizi en kısa sürede adresine ulaştırıyoruz. Birbirinden leziz kebap ve ızgara çeşitlerimiz için 0 552 245 09 82 numaralı telefondan siparişlerinizi verebilirsiniz. Kaliteli bir kebap deneyimi yaşamak, farklı lezzetleri tatmak isteyen misafirlerimizi işyerimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.