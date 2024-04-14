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Doğal antibiyotik olarak kabul edilen kuzugöbeği sezonu açıldı

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Elbistan’la birlikte kuzey ilçelerin dağlık ve ormanlık alanlarında yetişen ve doğal antibiyotik kaynağı olarak görüldüğü için yüksek fiyattan alıcı...

Doğal antibiyotik olarak kabul edilen kuzugöbeği sezonu açıldı mask
Doğal antibiyotik olarak kabul edilen kuzugöbeği sezonu açıldı
Doğal antibiyotik olarak kabul edilen kuzugöbeği sezonu açıldı
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Elbistan’la birlikte kuzey ilçelerin dağlık ve ormanlık alanlarında yetişen ve doğal antibiyotik kaynağı olarak görüldüğü için yüksek fiyattan alıcı bulan kuzugöbeği mantarının sezonu açıldı.

Bölgede mantarın en sevilen ve en az rastlanan türlerinden olan kuzugöbeği sezonu açıldı. Mantar tutkunlarının heyecanla beklediği bu dönemde, doğal olarak kendiliğinden yetişen ve lezzetiyle bilinen kuzugöbeği mantarları toplanıp tüketilmeye başlandı. Elbistan’da nadiren bulunsa da Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin ormanlık alanlarında yetişen kuzugöbeği mantarının peşine düşen vatandaşlar araziyi karış karış dolaşıyor.

Bu lezzetin peşine düşen vatandaşlar ve doğaseverler, hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketiyor. Bu sezon da doğal yaşam alanlarında bolca bulunan kuzugöbeği mantarlarının, hem sofralarını süsleyeceği hem de piyasada değerli bir ticari ürün olarak yerini alacağa benziyor. Doğal antibiyotik olarak nitelenen kuzugöbeğinin faydaları arasında göbek mantarı olarak da anılan bu mantarın çok zengin bir besin kaynağı olduğu belirtiliyor. İçeriğinde B1, B2 ve C vitaminlerin yanı sıra yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulundurduğu ifade ediliyor. Ayrıca, 1 adet kuzugöbeği mantarının 1 kilo etin taşıdığı proteine eşit miktarda protein içerdiği vurgulanıyor.

Özel alıcıları olan kuzugöbeği mantarının besin değerinin yanı sıra bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudun tüm zararlı mikroorganizmalara karşı korumasını desteklediği ifade ediliyor. Ayrıca, kansızlık olarak bilinen anemi hastalığına karşı etkili olduğu ve prostat kanserine karşı olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Kuzugöbeği mantarı, herhangi bir alerjinin söz konusu olmadığı durumlarda kansızlık tedavisinde de kullanılabileceği ve sıklıkla tüketilmesinin tavsiye edildiği vurgulanıyor.

# Elbistan, Göksun, yaşam, antibiyotik

14 Nis 2024 - 10:30 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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