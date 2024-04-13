Depremde kopan dev kayanın durduğu yeri görenler gözlerine inanamadı

Nurhak’ta, asrın felaketi sonrasında yerinden kopan dev kayanın metrelerce sürüklendikten sonra başka bir kaya çıkıntısının üzerinde dik bir şekilde durması, görenleri şaşırttı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler büyük yıkım oluşturdu. 6 Şubat 2023 günü saat 13.24'te adeta kıyameti yaşayan Elbistan ve çevre ilçelerde depremin doğada yol açtığı korkunç izler ilk günkü tazeliğini koruyor. Bu izlerden biri daha Hakan Coşkun Nurhak Dağı Dağcılık ve Dağ Sporları Kulübü üyeleri tarafından görüntülendi. Nurhak’ın Karadede Yaylası’nda tırmanış gerçekleştiren kulüp üyelerinin, yerdeki bir çıkıntı üzerinde duran dev kaya parçası dikkatini çekti. Kulüp üyeleri, duruş şekli ve çevrede o büyüklükte başka kaya olmaması nedeniyle araştırma yaptığında ise gerçek ortaya çıktı. Araba büyüklüğündeki kayanın, metrelerce uzaktaki dağ yamacından koptuğu ve sürüklenerek bulunduğu noktaya kadar ulaştığını belirleyen Hakan Coşkun Nurhak Dağı Dağcılık ve Dağ Sporları Kulübü üyesi sporcular, bu ilginç görüntüyü kayıt altına aldı.

Kayanın, yamaçtaki çıkıntı üzerinde kaldığını belirten kulüp üyesi sporcular, “Araba büyüklüğündeki kaya, diğer kayanın üzerinde kalmış. Dört bir çevresini gezdim. Ana kayadan kopup metrelerce sürüklenerek gelmiş ve burada durmuş” paylaşımında bulundular.