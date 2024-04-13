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Görür ve İçelli, Sürgü segmentindeki depremi değerlendirdi

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Elbistan’a en yakın fay segmentlerinden biri olan ve...

Görür ve İçelli, Sürgü segmentindeki depremi değerlendirdi mask
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Elbistan’a en yakın fay segmentlerinden biri olan ve 4,1 büyüklüğündeki deprem yaşanan Sürgü fayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Görür, deprem sonrasında vatandaşların endişe duymamaları gerektiğine işaret ederek İçelli ise, Pütürge segmentine dikkat çekti.  

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Elbistan ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin Nurhak’a yakın bir noktadaki Sürgü segmenti üzerinde yaşandığı belirlendi. Bu deprem, 6 Şubat’tan sonra diken üstünde oturan bölge halkının endişelerini tazeledi.

Depreme ilişkin olarak iki uzmandan açıklama da peş peşe geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya, Battalgazi'de olan 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin " 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok" dedi.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli ise, 6 Şubat’taki asrın felaketinin Sürgü fayına enerji transferi yaptığını söyledi.

Fayın 6,0 ve üzeri bir deprem üretmeyeceği görüşünü paylaşan İçelli, “Sürgü fayındaki enerjinin büyük kısmı 1986'da atılmıştı.6 Şubat 2023’te Çardak fayında olan depremin enerji transferi yine bu fayın üzerine bindirmiş olsa da yine 6,0 büyüklüğünün üzeride bir deprem üretebileceği düşünmüyorum. Pütürge segmenti ise yine 5,5/5,8 civarı depremleri üretebilecek gerilimi barındırmaktadır” ifadelerini kullandı.

# deprem, Elbistan, şubat, 6 Şubat

13 Nis 2024 - 15:22 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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