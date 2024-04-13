13 Nis 2024 - 15:18- Güncel G:

Tarım ve hayvancılıkta yüzde 50-70 hibe desteği başvuruları başladı

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Harun Reşit Genç, IPARD III programı kapsamında, hayvancılık sektörü, işleme ve pa...

Tarım ve hayvancılıkta yüzde 50-70 hibe desteği başvuruları başladı mask
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Harun Reşit Genç, IPARD III programı kapsamında, hayvancılık sektörü, işleme ve pazarlama sektörleri ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerinde yatırımlara hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Çağrı takvimi ve 1. çağrı ilanına ilişkin bilgi veren Genç, kırsal alt yapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi gibi yeni sektörler programa eklenmiş, yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, solucan gübresi üretimi ve tuzlu suda kültür balıkçılığı gibi alanlara program kapsamında destek verilmesinin önünün açıldığını dile getirdi.

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Harun Reşit Genç, “TKDK tarafından 21 Mart 2024 tarihinde yayınlanan 1. Başvuru Çağrı ilanı kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörleri olan süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri ve su ürünlerinin işlenmesi, meyve ve sebze işleme-depolama ve yumurta işleme sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlara uygun harcama tutarının yüzde 50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

Süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama, su ürünleri işleme tesisleri, soğuk hava depoları, meyve ve sebze kurutma ve paketleme, sıvı ve toz yumurta işleme sektöründe faaliyet gösteren tesislerin modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik yatırımlara destek verileceği gibi bu sektörlerde gerçekleştirilecek yeni yatırımlarda destek kapsamındadır.

Kırmızı et işleme, kanatlı eti kesimhane ve kanatlı eti işleme sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımcılar, kapasite artırımı yapmamak koşulu ile tesislerini modernize etme imkânına sahip olacaklar, kanatlı eti parçalama sektöründe faaliyet yürüten yatırımcılar ise tesislerini hem modernize edebilecek hem de kapasite artırımı yapabileceklerdir.

Süt, et ve yumurta işleme sektörleri için tarım satış kooperatifleri tarafından gerçekleştirilecek olan ortaklaşa yatırımlarda hibe oranı yüzde 70 olarak uygulanacaktır” dedi.

Başvuruların kabul edilmeye başlandığını dile getiren Genç, “Başvurular, TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlanmıştır. Online proje başvuru sistemi 07.05.2024 tarihi saat 18.00’de kapatılacaktır. Online sisteme girişleri yapılmış olan başvuruların Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne en geç 09.05.2024 günü saat 18.00’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 81 ilinde uygulanacak programın ilk çağrı ilanında toplam 66 milyon avro tutarında kaynağın yatırımcılar ile buluşturulacağını vurgulayan Genç, depremler nedeniyle her alanda önemli kamu desteğine ihtiyacı olan Kahramanmaraş’ın IPARD desteklerinden en fazla oranda faydalanabilmesi için, çağrı ilanı kapsamında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren ve bu alanlara yeni yatırım düşüncesine sahip potansiyel yatırımcılara yönelik tanıtım faaliyetlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, ilgili tüm yatırımcıları desteklerden faydalanmaya davet etti.

# destek, Kahramanmaraş, Türkiye, kültür

13 Nis 2024 - 15:18 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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