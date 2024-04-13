Teleferik kazasında kurtarılmayı bekleyen 13 kişi kaldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Böcek, "Dün 17.28 sularında talihsiz bir kaza yaşadık teleferikle ilgili. Bir kabinin çarpması sonucu bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız yaralandı. Ayrıca tahliye sürecinde 3 vatandaşımız daha yaralandı. Bunun dışında bir sıkıntımız bulunmuyor ve 21 kabinden 155 vatandaşımızı kurtardık. Ayrıca şu an 3 kabinde bulunan 13 vatandaşımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Tüm güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.