Nurhak’ta gençlik merkezi projesinde çalışmalar sürüyor

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, kentte yapımına başlanan gençlik merkezinin inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Nurhak Kaymakamı Oray Güven, 420 m² kapalı alana sahip olacak projenin ilçede önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Kaymakam Güven, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca ilçeye kazandırılan gençlik merkeziyle ilgili, “Gençlik merkezimizin yapımına sonbaharda başlanmıştı. Kış şartlarının etkisinin azalmasıyla birlikte çalışmalarımız yeniden hız kazandı. Gençlerimizin sportif, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgileri ve istekleri doğrultusunda geçirebilmelerini sağlayacak şekilde dizayn edilen projenin öngörülen tarihte tamamlanması için gayret gösteriyoruz” dedi.