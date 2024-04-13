ABB’nin Elbistanlı yöneticisinden bölgede inceleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraklerinden Metropol İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ve Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan’la bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın, bölgeye destek eli uzatacağını açıklamasının ardından Elbistan’a çöp kamyonu gönderilmişti. ABB’nin önemli iştiraklerinden Metropol A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz da; memleketi Elbistan ve Ekinözü’nde incelemelerde bulundu.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ve Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan’la görüşen Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, seçim sonrasında her iki ilçenin durumunu yerinde görmek istediklerini söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Elbistan’a destek taahhüdünü bir kez daha dile getiren Metropol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, “ Deprem yaralısı Elbistan’ımızın belediye başkanı değerli kardeşim meslektaşım Erkan Gürbüz’ü tebrik ettik. Sayın Mansur Yavaş’ın selam sevgileriyle memleketimizin kısa sürede yeniden ayağa kalkması için halk yararına hizmetlerine desteklerimizle birlikte başarılar diledik. Ekinözü Belediye Başkanı değerli kardeşim Harun Vicdan beye hayırlı olsun deyip hayırlı hizmetleri için destek olacağımızı beyan ile başarılar diledik” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ve Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan da; ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.