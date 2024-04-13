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Çocuklara çifte bayram yaşattılar

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Yetim ve Yoksula Uzanan Eliniz Platformu, Türk Kızılay Elbistan Şubesi ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilciliği işbirliğind...

Çocuklara çifte bayram yaşattılar mask
Çocuklara çifte bayram yaşattılar
Çocuklara çifte bayram yaşattılar
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Yetim ve Yoksula Uzanan Eliniz Platformu, Türk Kızılay Elbistan Şubesi ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilciliği işbirliğinde, depremzede çocuklara bayram hediyelerini ulaştırdı.

Kocaeli’nde faaliyet gösteren Yetim ve Yoksula Uzanan Eliniz Platformu, Elbistan’daki depremzede çocukları unutmadı. Platform üyeleri, Türk Kızılay Elbistan Şubesi ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğinde kırsal mahallelerde ve ilçe merkezindeki yetimlerle afetzede çocuklara çeşitli hediyeler ile bayram harçlığı dağıtarak çifte bayram yaşattı. Türk Kızılay Elbistan Şubesi’ne gelen çocuklar, palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayıp gönüllerince eğlenirken aldıkları hediyelerle de unutulmaz bir bayram yaşadı.

Platform adına değerlendirme yapan Erkan Akçora, “Kimsesizlerin sesi, yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam ediyoruz. Milletçe tek yürek olup depremzedelerimizin yaralarını sarmaya devam ettiğimiz bu uzun süreç içerisinde bizler de Yetim ve Yoksula Uzanan Eliniz Platformu olarak bu bayram kimsesizlerin kimsesi, çocuklarımızın neşesi olabilmek umudu ile Türk Kızılay Elbistan Şubesi ve Cansuyu Derneği iş birliğiyle, depremzede yetim ve yoksul çocuklarla bayramlaşmak ve buradaki depremzede ailelerimize zekatlarınızı, bayram hediyelerinizi vermek için buradayız. Desteklerinden dolayı tüm hayırseverlere çok teşekkür ederiz. Çünkü biliyoruz ki umut oldukça her yeni gün bir başlangıçtır ve umut olduğu sürece hayat devam eder” dedi.

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan ise, “Bugün çocuklarımızın bayram sevinci ikiye katlandı. Onları, şubemizde misafir ettik. Kırsal mahallelerimize de giderek sevinçlerine ortak olduk. Ramazan ayı boyunca Türk Kızılay olarak çocuklarımıza bayramlık başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunduk. Bundan sonraki süreçte de onların yanında olacağız. Çocukların gülümsemesi ve mutluluğu bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilcisi Emrah Arslan da; projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hem dernek hem de paydaşlarımızla birlikte yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Yetimin, mazlumun ve ihtiyaç sahipleriyle acımızı ve sevincimizi paylaşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

# Elbistan, Ramazan, depremzede, Kızılay, Türk Kızılay

13 Nis 2024 - 12:49 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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